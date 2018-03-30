Число нарушений на украинских АЭС значительно возросло

Количество нарушений в работе украинских АЭС в 2017 году составило 17 случаев против 12 случаев годом ранее, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования страны.

«В 2017 году произошло 17 нарушений в работе АЭС Украины , что является наибольшим количеством за последние 7 лет», — цитирует сообщение ведомства ТАСС

Также отмечается, что «в течение 2008-2017 годов на АЭС Украины не было зафиксировано нарушений, которые бы привели к облучению персонала или выбросу/сбросу радиоактивных веществ в окружающую среду выше регламентных значений».

Ранее сообщалось, что оператор украинских АЭС — «Энергоатом» — по итогам 2017 года понес чистый убыток на сумму около 50,3 млн долларов.