Политолог: Киев готов к диалогу с языковыми меньшинствами? Не думаю

Украина готова начать новый диалог с представителями национальных меньшинств относительно выполнения языкового закона, говорится в заявлении МИД Украины.

"Украина готова начать в рамках выполнения закона Украины «Об образовании» новый диалог с представителями национальных меньшинств… чтобы выполнение (закона — ред.) не угрожало сохранению их культурного наследия и непрерывности изучения языков национальных меньшинств", — говорится в заявлении.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии Румынии , заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что Украина лишь декларирует готовность к диалогу по языковому закону.

"Диалог декларируется периодически, но ведь он никогда не начинался. Украина заявляет, что она якобы соблюдает права национальных, языковых меньшинств, но на деле мы видим, что ничего похожего не происходит. Поэтому я не думаю, что тут что-то резко изменится, особенно, конечно, в диалоге с русскими. И даже если начнется диалог по закону об образовании, то наверняка он будет вестись с представителями венгерской, румынской диаспоры. Но права русскоязычных на Украине никого не заботят", — считает Владимир Корнилов.

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