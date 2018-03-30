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В прошлом году на АЭС Украины зафиксировали рекордное количество нарушений
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В прошлом году на АЭС Украины зафиксировали рекордное количество нарушений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) Украины в пятницу сообщила о 17 нарушениях в работе украинских атомных электростанций в 2017 году, что является наибольшим количеством за последние семь лет.
"В 2017 году произошло 17 нарушений в работе АЭС Украины, что является наибольшим количеством за последние семь лет", — говорится в сообщении на странице ГИЯР в Facebook.
При этом отмечается, что в течение 2008-2017 годов на украинских АЭС не было зафиксировано нарушений, которые привели к облучению персонала или выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду выше регламентированных значений.
На Украине действуют четыре атомных электростанции.
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