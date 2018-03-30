На Украине резко увеличилось число нарушений в работе АЭС

КИЕВ, 30 марта. / ТАСС /. Количество нарушений в работе атомных электростанций Украины в 2017 году составило 17 случаев, против 12 случаев годом ранее. Об этом сообщила в пятницу Государственная инспекция ядерного регулирования страны.

"В 2017 году произошло 17 нарушений в работе АЭС Украины, что является наибольшим количеством за последние 7 лет", — сказано в сообщении регулятора в Facebook. В то же время, как утверждает регулятор, «в течение 2008-2017 годов на АЭС Украины не было зафиксировано нарушений, которые бы привели к облучению персонала или выбросу/сбросу радиоактивных веществ в окружающую среду выше регламентных значений».

На Украине работают четыре АЭС суммарной мощностью 13835 МВт (Запорожская, Ровенская, южно-Украинская и Хмельницкая).