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На Украине резко увеличилось число нарушений в работе АЭС
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На Украине резко увеличилось число нарушений в работе АЭС 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Количество нарушений в работе атомных электростанций Украины в 2017 году составило 17 случаев, против 12 случаев годом ранее. Об этом сообщила в пятницу Государственная инспекция ядерного регулирования страны.
"В 2017 году произошло 17 нарушений в работе АЭС Украины, что является наибольшим количеством за последние 7 лет", — сказано в сообщении регулятора в Facebook. В то же время, как утверждает регулятор, «в течение 2008-2017 годов на АЭС Украины не было зафиксировано нарушений, которые бы привели к облучению персонала или выбросу/сбросу радиоактивных веществ в окружающую среду выше регламентных значений».
На Украине работают четыре АЭС суммарной мощностью 13835 МВт (Запорожская, Ровенская, южно-Украинская и Хмельницкая).
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