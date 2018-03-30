Пинчук: Савченко может стать президентом Украины, как любое не совсем адекватное существо

Об этом он заявил в комментарии изданию Ukraina.ru. По мнению экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, на Украине президентом может стать любой.

«Украина — это такая страна, где президентом может стать даже дворовая собака. Если так сложатся звезды и кто-то решит, что Савченко пора стать президентом, то она станет, как и любое не совсем адекватное существо. Надо отдать Савченко должное. Нужно уважать своих врагов, если они заслужили уважение. Савченко, с точки зрения патриота Украины, вела себя достойно. Она не гнулась на Украине, на территории России вела себя дерзко, хотя ей приходилось несладко», — считает Пинчук.

По его словам, Савченко олицетворяет собой всю Украину, которая разочаровалась в нынешней власти.

«Савченко — является коллективным образом всей Украины. Она горячая, наивная, легковоспламеняющаяся, провинциальная, с деревенской хитринкой. Савченко — это совокупная Украина, которая увидела, что ее кинули», — заключил он.