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В ДНР заявили о гибели пяти человек за неделю
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

В ДНР заявили о гибели пяти человек за неделю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Пять человек погибли и трое получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике в течение недели в результате боевых действий, сообщил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 23 по 29 марта 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили трое военнослужащих республики… Погибли пять человек, из которых четыре военнослужащих республики и одна гражданская женщина", — сказал представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР погибли 32 человека, среди них 30 ополченцев, ранения получили 47 человек, среди которых 37 ополченцев. С начала вооруженного конфликта, по данным ведомства, в ДНР погибли 4599 человек, в том числе 76 детей.
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