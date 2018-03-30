В ДНР заявили о гибели пяти человек за неделю

ДОНЕЦК , 30 мар — РИА Новости . Пять человек погибли и трое получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике в течение недели в результате боевых действий, сообщил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 23 по 29 марта 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили трое военнослужащих республики… Погибли пять человек, из которых четыре военнослужащих республики и одна гражданская женщина", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР погибли 32 человека, среди них 30 ополченцев, ранения получили 47 человек, среди которых 37 ополченцев. С начала вооруженного конфликта, по данным ведомства, в ДНР погибли 4599 человек, в том числе 76 детей.