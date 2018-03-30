Эксперт: Кавказские мафиози едут в Украину из-за упразднения УБОПа 

По предварительным данным, компания граждан с Кавказа (по некоторым данным это были заезжие кавказские воры-«гастролеры») вышла из ресторана, к ним подъехал автомобиль, пассажиры которого выпустили автоматную очередь.
В результате стрельбы один человек (гражданин Азербайджана) погиб, еще один (гражданин Грузии) получил огнестрельное ранение.
Журналист Виктор Винницкий, специализирующийся на криминальных историях, рассказал изданию Ukraina.ru, что собой представляют этнические преступные группировки, действующие на украинской территории, и на чем они специализируются.
-Насколько сильна на сегодня кавказская этническая мафия на Украине?
— На самом деле «кавказской этнической мафии» не существует. Есть группировки, которые относят себя к различным воровским кланам. В эти группировки входят и славяне, и люди других национальностей. Есть, конечно, ОПГ состоящие только из азербайджанцев и гагаузов, но это локальные явления.
Насколько сильны такие группировки — определенно оценить трудно, так как все зависит от их позиций и договоренностей с правоохранительными органами. Сейчас полиция Украины взяла жесткий курс на ликвидацию воровских ОПГ, в том числе относящих себя к «пиковым» — кавказского происхождения. Поэтому их позиции в Украине скорее напоминают гастроли.
На гастролях они занимаются квартирными кражами и автоугонами. Насколько действенны такие гастроли, зависит от поддержки местных криминальных группировок. Объективно — кавказских этнических ОПГ сейчас в Украине гораздо меньше, чем в 90-е и начале нулевых. И полиция в отношении них действует достаточно жестко — это фишка первого зама ГУНП Вячеслава Аброськина — выдворить всех воров в законе и «стремящихся».
Есть сплоченные ОПГ — азербайджанские, грузинские, болгарские и гагаузские. Все сдают долю малую в общак (благо воровское), но какой-либо централизации в их отношениях нет. Сейчас идет жесткая война воровских кланов (турецкого и греческого кланов воров) за Украину.
В каждом регионе есть группировки от совершенно разных кланов, зачастую враждующих между собой. Специализация кланов совершенно разная. Например, гагаузы — это кражи складов на рынках, грабежи фермеров (дорогие удобрения), азербайджанцы — это грабежи, квартирные кражи, грузины — барсеточные кражи, автоугоны. Чеченских банд практически нет — одну вот недавно взяли в Одессе (и то она смешанная со славянами) — занималась похищениями людей.
-Часто ли происходят войны внутри кавказской мафии? Много ли сейчас на Украине грузинских воров в законе? Если да, то как с ними борются украинские правоохранительные органы?
— Практически каждую неделю из Украины выдворяют кавказских воров в законе. Дело в том, что они лезут в Украину из-за некоторой анархии, которая наступила здесь из-за упразднения УБОПа, войны — следовательно появления новых банд — новой формации, и вражды между основными воровскими кланами.
Также есть жесткий прессинг полиции на украинских воров в законе — Леру Сумского, Неделю, Умку, Полтаву и Антика (Антимоса) — их практически не пускают в бизнес и каждодневно идут какие-то сугубо «формальные» задержания — например, недавно задержали джип Леры Сумского, положили его в землю и обыскали. Типа искали оружие, но не нашли.