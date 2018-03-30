Эксперт: Кавказские мафиози едут в Украину из-за упразднения УБОПа

По предварительным данным, компания граждан с Кавказа (по некоторым данным это были заезжие кавказские воры-«гастролеры») вышла из ресторана, к ним подъехал автомобиль, пассажиры которого выпустили автоматную очередь.

В результате стрельбы один человек (гражданин Азербайджана ) погиб, еще один (гражданин Грузии ) получил огнестрельное ранение.

Журналист Виктор Винницкий, специализирующийся на криминальных историях, рассказал изданию Ukraina.ru, что собой представляют этнические преступные группировки, действующие на украинской территории, и на чем они специализируются.

-Насколько сильна на сегодня кавказская этническая мафия на Украине

— На самом деле «кавказской этнической мафии» не существует. Есть группировки, которые относят себя к различным воровским кланам. В эти группировки входят и славяне, и люди других национальностей. Есть, конечно, ОПГ состоящие только из азербайджанцев и гагаузов, но это локальные явления.

Насколько сильны такие группировки — определенно оценить трудно, так как все зависит от их позиций и договоренностей с правоохранительными органами . Сейчас полиция Украины взяла жесткий курс на ликвидацию воровских ОПГ, в том числе относящих себя к «пиковым» — кавказского происхождения. Поэтому их позиции в Украине скорее напоминают гастроли.

На гастролях они занимаются квартирными кражами и автоугонами. Насколько действенны такие гастроли, зависит от поддержки местных криминальных группировок. Объективно — кавказских этнических ОПГ сейчас в Украине гораздо меньше, чем в 90-е и начале нулевых. И полиция в отношении них действует достаточно жестко — это фишка первого зама ГУНП Вячеслава Аброськина — выдворить всех воров в законе и «стремящихся».

Есть сплоченные ОПГ — азербайджанские, грузинские, болгарские и гагаузские. Все сдают долю малую в общак (благо воровское), но какой-либо централизации в их отношениях нет. Сейчас идет жесткая война воровских кланов (турецкого и греческого кланов воров) за Украину.

В каждом регионе есть группировки от совершенно разных кланов, зачастую враждующих между собой. Специализация кланов совершенно разная. Например, гагаузы — это кражи складов на рынках, грабежи фермеров (дорогие удобрения), азербайджанцы — это грабежи, квартирные кражи, грузины — барсеточные кражи, автоугоны. Чеченских банд практически нет — одну вот недавно взяли в Одессе (и то она смешанная со славянами) — занималась похищениями людей.

-Часто ли происходят войны внутри кавказской мафии? Много ли сейчас на Украине грузинских воров в законе? Если да, то как с ними борются украинские правоохранительные органы?

— Практически каждую неделю из Украины выдворяют кавказских воров в законе. Дело в том, что они лезут в Украину из-за некоторой анархии, которая наступила здесь из-за упразднения УБОПа, войны — следовательно появления новых банд — новой формации, и вражды между основными воровскими кланами.

Также есть жесткий прессинг полиции на украинских воров в законе — Леру Сумского, Неделю, Умку, Полтаву и Антика (Антимоса) — их практически не пускают в бизнес и каждодневно идут какие-то сугубо «формальные» задержания — например, недавно задержали джип Леры Сумского, положили его в землю и обыскали. Типа искали оружие, но не нашли.