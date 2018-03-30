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Медведчук знает, с кем можно идти на выборы
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Медведчук знает, с кем можно идти на выборы 

Украина.ру 48 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом Медведчук рассказал в интервью «BBC Украина».
В частности, на вопрос, собирается ли он участвовать в избирательных кампаниях 2019 года — президентской и парламентской, Медведчук ответил: «В президентских выборах участвовать не собираюсь. В парламентских — наверное, да. Я не принял это решение для себя».
Он также подтвердил, что еще не принял решение — создавать свою партию или присоединяться к любой из существующих политических сил.
В то же время Медведчук признался, что в украинской политике ему близки принципы, которые исповедуют «Оппозиционный блок» и партия «За жизнь!».
«Это две политические силы, которые я поддерживаю, идеи и программы которых мне близки», — сказал он.
На уточняющий вопрос политик отметил, что не исключает для себя возможности присоединения к одной из этих сил.
Как известно, очередные выборы народных депутатов Верховной Рады должны состояться 27 октября 2019 года.
Президент Петр Порошенко неоднократно высказывался против проведения досрочных выборов.
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