Медведчук знает, с кем можно идти на выборы

Об этом Медведчук рассказал в интервью «BBC Украина ».

В частности, на вопрос, собирается ли он участвовать в избирательных кампаниях 2019 года — президентской и парламентской, Медведчук ответил: «В президентских выборах участвовать не собираюсь. В парламентских — наверное, да. Я не принял это решение для себя».

Он также подтвердил, что еще не принял решение — создавать свою партию или присоединяться к любой из существующих политических сил.

В то же время Медведчук признался, что в украинской политике ему близки принципы, которые исповедуют «Оппозиционный блок» и партия «За жизнь!».

«Это две политические силы, которые я поддерживаю, идеи и программы которых мне близки», — сказал он.

На уточняющий вопрос политик отметил, что не исключает для себя возможности присоединения к одной из этих сил.

Как известно, очередные выборы народных депутатов Верховной Рады должны состояться 27 октября 2019 года.