Украина готова к новому диалогу с нацменьшинствами по языковому закону 

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Украина готова начать новый диалог с представителями национальных меньшинств относительно выполнения языкового закона, говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины в пятницу.
"Украина готова начать в рамках выполнения закона Украины «Об образовании» новый диалог с представителями национальных меньшинств… чтобы выполнение (его — ред.) не угрожало сохранению их культурного наследия и непрерывности изучения языков национальных меньшинств", — говорится в заявлении.
Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в «полной мере использовать гибкость» этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.
При этом комиссия считает, что «новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка», что может говорить о его дискриминации.