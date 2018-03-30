Депутат Верховной Рады: Блокада Донбасса обернулась против Украины 

По словам политика, блокада Донбасса, инициированная националистами и законодательно оформленная властями, оставила без работы 70 тысяч местных шахтёров.
«Они не взяли автоматы, они аполитичны. А из Российской Федерации завозят антрацит. У меня есть ответ Насалика, в котором написано, что больше всего угля завозят именно из Российской Федерации. Обдурили наших военных, которые сделали блокаду для нашего украинского народа на тех территориях, обманули металлургов, которые сегодня не могут накормить детей, потому что нет денег», — заявил член депутатской группы «Воля народа» Сергей Шахов.
По данным Государственной фискальной службы Украины, в прошлом году Киев импортировал 19 777,74 тысяч тонн угля на $2 744,06 млн 56,57% от этого объёма пришлось на Россию, 24,85% — США, 6,64% — Канаду, 11,94% — другие страны.
В результате вооружённого конфликта в Донбассе украинские власти потеряли доступ к большинству рудников. Более того, именно на юго-востоке страны расположены все шахты, где добывается антрацит. Таким образом, на территории, подконтрольной Киеву, нет ни одной такой шахты, а 50% тепловых электростанций Украины работают на этой марке угля.
С 25 января прошлого года радикалы организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля с местных шахт, что спровоцировало острый дефицит топлива в стране. Президент Украины Пётр Порошенко осудил действия организаторов акции, тем не менее, по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение перекрыть транспортное сообщение с неподконтрольными территориями, фактически выполнив требование радикалов. По оценке депутата Верховной Рады Вадима Новинского, ущерб Украины от блокады Донбасса составил более 2% ВВП, или около 3000 гривен на каждого жителя.