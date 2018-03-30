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В ЛНР заявили о готовности поделиться опытом с другими областями Украины
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В ЛНР заявили о готовности поделиться опытом с другими областями Украины 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что опыт ЛНР поможет другим областям Украины обрести свободу и независимость.
"Наш опыт может помочь всем областям Украины со временем обрести свободу и независимость. И тогда мы сможем вместе провозгласить новую Украину, в которой будут свободно жить представители разных национальностей и культур", — заявил Пасечник при обсуждении программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года на встрече с представителями Федерации профсоюзов республики.
Он добавил, что политика развития ЛНР по-прежнему направлена на интеграцию с РФ.
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