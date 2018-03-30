Для Путина это смерти подобно: на Украине дали прогноз по войне на Донбассе

Путин верит, что его главная цель — сделать Россию снова великой. И он начинает это делать» — с таким заголовком вышла статья авторитетного американского журнала «Тайм» (Time), написанная российским журналистом, бывшим главным редактором телеканала «Дождь» Михаилом Зыгарем. Материал, посвященный политике Кремля после выборов в России, затронул и тему Донбасса. Так, автор утверждает, что в свой следующий президентский срок Владимир Путин собирается решить конфликт на Востоке Украины . Стоит ли доверять таким утверждениям? Об этом — в материале «Апострофа».

Одной из инициатив, немного ожививших переговоры, стало предложение о введении миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Востока Украины. Однако и в этом вопросе позиции сторон расходятся. По сценарию России миротворцы должны размещаться только на линии разграничения в зоне боевых действий. По сценарию США и Украины — по всей территории оккупированного Донбасса, включая российско-украинскую границу.

В статье Time утверждается, что во время четвертого срока Владимира Путина, наконец, будут приниматься важные решения по Донбассу, в чем российского журналиста якобы заверили его источники в Министерстве иностранных дел РФ

«Путин готов сделать Восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине или в Косово», — пишет Михаил Зыгарь. Но никакой конкретики он не приводит.

Отсылки к миссии ООН в Косово и Боснии и Герцеговине можно расценивать как предполагаемое согласие Кремля на американско-украинский сценарий привлечения миротворцев. Однако на Украине с осторожностью относятся к таким заявлениям. Опрошенные «Апострофом» эксперты и представители власти сомневаются, что Путин действительно готов пойти на такой шаг.

«Я не верю в добрые намерения Путина и в то, что он готов идти на компромиссы», — прокомментировал «Апострофу» депутат от фракции «Самопомощь», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Тарас Пастух. Он предлагает освобождать оккупированную территорию Украины без учета каких-либо условий России, в том числе и без миротворцев.

«У меня на сегодня нет убеждения, что миротворцы обеспечат мир на Донбассе и вернут нам эту территорию», — отметил нардеп.

Подобной мыслью с «Апострофом» поделился и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. «Мне кажется, это преувеличено относительно готовности Путина к уступкам по Донбассу. Я пока не вижу объективных сигналов», — заявил он.

«Путин не для того заходил на Донбасс, чтобы его отдать. Он сам никогда оттуда не уйдет», — заверил «Апостроф» военный эксперт Олег Жданов

Заявление о готовности Кремля решить конфликт на Востоке Украины эксперт считает неправдивым и не исключает, что статья в американском журнале в принципе была заказной. «Такие вбросы нужны для того, чтобы найти лояльных людей в мировой политике, которые будут лоббировать интересы России и предлагать вернуть Путина в большую политику», — объясняет Жданов.

Опрошенные «Апострофом» эксперты полагают: чтобы заставить Путина одуматься и остановить политику агрессии, Запад должен продолжать давление, продлевать и усиливать санкции, особенно в энергетической сфере.

«России не нужен мир в мире, потому что, когда есть мир, происходит развитие — и он может стать независимым от энергоносителей, которые сегодня являются основным инструментом и оружием в руках российской власти», — поясняет Пастух.

Нардеп также положительно отозвался о недавнем выдворении российских дипломатов из ряда стран, в том числе из Украины. По его словам, такие решительные действия должны дать положительный результат в борьбе с Путиным.

Олег Жданов призывает не забывать и о вооруженном сценарии освобождения оккупированных территорий, без которого, по его мнению, никак не обойтись.

Собеседники «Апострофа» сошлись на том, что важные решения по Донбассу в ближайшем будущем приняты не будут. А переговоры Волкера с Сурковым будут приносить информационные поводы, но не результаты.

«Путин не даст задний ход. Для него это смерти подобно», — резюмировал Жданов.