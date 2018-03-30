Ещё
Для Путина это смерти подобно: на Украине дали прогноз по войне на Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для Путина это смерти подобно: на Украине дали прогноз по войне на Донбассе 

ИноСМИ 28 минут назад
Фото: ИноСМИ
«Путин верит, что его главная цель — сделать Россию снова великой. И он начинает это делать» — с таким заголовком вышла статья авторитетного американского журнала «Тайм» (Time), написанная российским журналистом, бывшим главным редактором телеканала «Дождь» Михаилом Зыгарем. Материал, посвященный политике Кремля после выборов в России, затронул и тему Донбасса. Так, автор утверждает, что в свой следующий президентский срок Владимир Путин собирается решить конфликт на Востоке Украины. Стоит ли доверять таким утверждениям? Об этом — в материале «Апострофа».
Переговоры между спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым показывают, что в Кремле планируют долго торговаться по Донбассу, спешить принимать какие-либо решения никто не будет. Даже постоянное давление со стороны Запада не меняет ситуацию.
Одной из инициатив, немного ожививших переговоры, стало предложение о введении миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Востока Украины. Однако и в этом вопросе позиции сторон расходятся. По сценарию России миротворцы должны размещаться только на линии разграничения в зоне боевых действий. По сценарию США и Украины — по всей территории оккупированного Донбасса, включая российско-украинскую границу.
В статье Time утверждается, что во время четвертого срока Владимира Путина, наконец, будут приниматься важные решения по Донбассу, в чем российского журналиста якобы заверили его источники в Министерстве иностранных дел РФ.
«Путин готов сделать Восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине или в Косово», — пишет Михаил Зыгарь. Но никакой конкретики он не приводит.
Отсылки к миссии ООН в Косово и Боснии и Герцеговине можно расценивать как предполагаемое согласие Кремля на американско-украинский сценарий привлечения миротворцев. Однако на Украине с осторожностью относятся к таким заявлениям. Опрошенные «Апострофом» эксперты и представители власти сомневаются, что Путин действительно готов пойти на такой шаг.
«Я не верю в добрые намерения Путина и в то, что он готов идти на компромиссы», — прокомментировал «Апострофу» депутат от фракции «Самопомощь», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Тарас Пастух. Он предлагает освобождать оккупированную территорию Украины без учета каких-либо условий России, в том числе и без миротворцев.
«У меня на сегодня нет убеждения, что миротворцы обеспечат мир на Донбассе и вернут нам эту территорию», — отметил нардеп.
Подобной мыслью с «Апострофом» поделился и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. «Мне кажется, это преувеличено относительно готовности Путина к уступкам по Донбассу. Я пока не вижу объективных сигналов», — заявил он.
«Путин не для того заходил на Донбасс, чтобы его отдать. Он сам никогда оттуда не уйдет», — заверил «Апостроф» военный эксперт Олег Жданов.
Заявление о готовности Кремля решить конфликт на Востоке Украины эксперт считает неправдивым и не исключает, что статья в американском журнале в принципе была заказной. «Такие вбросы нужны для того, чтобы найти лояльных людей в мировой политике, которые будут лоббировать интересы России и предлагать вернуть Путина в большую политику», — объясняет Жданов.
Опрошенные «Апострофом» эксперты полагают: чтобы заставить Путина одуматься и остановить политику агрессии, Запад должен продолжать давление, продлевать и усиливать санкции, особенно в энергетической сфере.
«России не нужен мир в мире, потому что, когда есть мир, происходит развитие — и он может стать независимым от энергоносителей, которые сегодня являются основным инструментом и оружием в руках российской власти», — поясняет Пастух.
Нардеп также положительно отозвался о недавнем выдворении российских дипломатов из ряда стран, в том числе из Украины. По его словам, такие решительные действия должны дать положительный результат в борьбе с Путиным.
Олег Жданов призывает не забывать и о вооруженном сценарии освобождения оккупированных территорий, без которого, по его мнению, никак не обойтись.
Собеседники «Апострофа» сошлись на том, что важные решения по Донбассу в ближайшем будущем приняты не будут. А переговоры Волкера с Сурковым будут приносить информационные поводы, но не результаты.
«Путин не даст задний ход. Для него это смерти подобно», — резюмировал Жданов.
ИноСМИ: последние новости
Россия и Украина: когда-то братья, теперь соседи «Я затроллил целую Россию»: украинский пранкер дерзко ответил Кадырову Блокада Крымского моста: Ислямов озвучил план действий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»138
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги108
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию577
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»138
Вторая холодная война официально объявлена51
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение