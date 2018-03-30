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Песков не знает об обращении к Путину адвоката обвиняемого в шпионаже журналиста Сущенко
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Песков не знает об обращении к Путину адвоката обвиняемого в шпионаже журналиста Сущенко 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. В Кремле не известно об обращении адвоката украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже, к президенту РФ Владимиру Путину.
"Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет — и на счет процесса который идет, и на счет обращения адвоката. Мне потребуется какое-то время, чтобы хоть что-то выяснить. Мне не известно, чтоб такие предложения поступали", — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о просьбе адвоката к президенту РФ поспособствовать обмену Сущенко на граждан РФ, привлеченных к уголовной ответственности на Украине.
Представитель Кремля отметил, что «есть специальная группа, которая занимается обсуждением вопросов обмена удерживаемыми лицами». «Но я просто не знаю, по какой статье обвиняется этот украинский гражданин в России и подпадает ли он под категорию тех лиц, об обмене которыми можно говорить», — добавил Песков.
Роман Сущенко обвиняется по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.
После оглашения в Мосгорсуде обвинительного заключения Сущенко не признал вину. Ранее адвокат Фейгин сообщал ТАСС, что его подзащитный является собственным корреспондентом агентства Укринформ в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года.
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