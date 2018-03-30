В Виннице депутат и активист поругались из-за бандеровского флага

Депутат Александр Масленников во время сессии Винницкого областного совета, на которой рассматривались вопросы использования красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии "* (ОУН-УПА*) на официальных учреждениях города и области, вступил в перепалку с находящимися в зале радикалами. Об этом сообщает местный сайт Vежа.

В ходе заседания депутаты — сторонники официального использования красно-черного флага вместе с активистами "Правого сектора" * блокировали трибуну. Гайдай в это время вел прямую трансляцию.

На видео попал его диалог с депутатом Масленниковым, представляющим партию "Батькивщина". При этом активисты обращались к депутату на государственном языке, а тот отвечал им по-русски.

Активист рассказывал про историческую ценность этого флага, под которым украинцы боролись за независимость, объяснял значимость его для националистов и участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Масленников в ответ заявил, что, несмотря на то, что ему уже 45 лет, он лишь недавно узнал о существовании такого флага, и назвал вопрос политическим. Активист упрекнул депутата за незнание истории.

Между Масленниковым и Гайдаем началась перебранка. Народный избранник попросил оппонента "не фыркать". Масленников напомнил, что является депутатом, на что активист заявил: "А я громадянин (гражданин по-украински — Прим.ред)". Депутат передразнил его с использованием нецензурной лексики: "Тусуйся отсюда, громадянин ты, …". Также он назвал Гайдая "голимым провокатором".

Затем мужчины предложили друг другу выйти и "померяться патриотизмом".

В марте группа депутатов Верховной Рады предложила использовать флаг ОУН-УПА* на зданиях госорганов в некоторые праздники. Ранее соответствующее решение приняли Киевский, Львовский, Ивано-Франковский и Житомирский горсоветы.