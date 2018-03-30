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Украинский телеканал проверят из-за «Служебного романа»
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Украинский телеканал «1+1» проверят из-за показа фильма «Служебный роман» 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: кадр из фильма
Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил проверку украинскому телеканалу "1+1" из-за трансляции фильма "Служебный роман" с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности страны.
"Регулятор на заседании 29 марта назначил внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", город Киев, из-за трансляции фильма с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", — говорится в сообщении.
По данным регулятора, по результатам мониторинга вещания телеканала "1+1" 8 и 10 марта в эфире показали фильм "Служебный роман", одну из главных ролей которого Фрейндлих.
Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.
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