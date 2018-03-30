Порошенко нашел козырную даму для новой интрижки

Недавно опубликованные рядом украинских социологических компаний рейтинги не дают особых поводов для оптимизма киевским верхам. По февральским данным Международного республиканского института (IRI) под руководством Джона Маккейна, уровень доверия Петра Порошенко составлял всего 14%. В мартовском же опросе Киевского международного института социологии (КМИС) за него готовы были отдать голоса всего 9,8% избирателей. Если бы выборы прошли в ближайшие выходные, то нынешний президент не прошел бы даже во второй тур, расположившись на четвертом месте.

Рейтинги «Блока Петра Порошенко — Солидарность», согласно опросам IRI и КМИС, составляют, соответственно, 5% и 6,6% Для пока еще президента Украины это весьма тревожный звонок: зная подобные данные, админресурс предпочитает ориентироваться на лидеров предстоящей избирательной кампании, начиная работать против действующего главы государства или саботировать его указания.

В таких условиях остается только взять под плотный контроль информационное поле и усилить давление на политических оппонентов. Уголовное преследование обвиняемой в подготовке к госперевороту и терроризме Надежды Савченко , которую два года назад украинские верхи радостно встречали после освобождения из российской тюрьмы, представляется одним из инструментов реализации вышеуказанной стратегии.

Ввиду сужения «кормовой базы» правящей верхушке все сложнее имитировать попытки управлять обществом при помощи демократических инструментов, потому приходится управлять при помощи создания атмосферы страха. Вероятно, в обозримой перспективе общество станет свидетелем не одного «раскрытого заговора» вроде того, который якобы готовила Савченко. Под информационный шум о «лютой зраде» можно прибрать к рукам целый ряд фрондирующих по отношению к власти СМИ, создав накануне выборов «теплую информационную ванну».

Через фигуру Савченко власть наверняка попытается ударить по целому ряду оппонирующих политиков. Прежде всего, речь идет о Юлии Тимошенко , руководителе партии «Батькивщина» и действующем лидере электоральных симпатий украинцев. Савченко, находясь в российской тюрьме, стала первым номером избирательного списка «Батькивщины» и делала первые шаги в большой политике именно под руководством Тимошенко. Сама Тимошенко на данный момент пытается дистанцироваться от Савченко, а партия «Батькивщина», будучи партией вождистского типа, голосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Савченко и за ее привлечение к уголовной ответственности.

В то же время, нельзя сбрасывать со счетов, что «заговор Савченко» — очередная политтехнология власти, которая заключается в том, чтобы к выборам «накачать» рейтинг Савченко, «откусив» тем самым рейтинг у Тимошенко. Косвенно подтверждает эту гипотезу появившийся на одном из телеканалов студийный видеоролик, где Савченко заявляет о готовности баллотироваться на президентский пост.

В контексте истории с Савченко прозвучала и фамилия Виктора Медведчука , главы оппозиционного движения «Украинский выбор» и спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам в минской Трехсторонней контактной группе. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о необходимости изучения «возможной причастности самого господина Медведчука к деятельности Савченко», добавив, что у его ведомства «есть вопросы к „Украинскому выбору“ как к центру антиукраинской пропаганды». Наиболее вероятно, что высказывания Луценко — это его личная самодеятельность, вызванная ревностью «партии войны» к успехам Медведчука, связанными с масштабным обменом пленными в Донбассе (его заслуги признал и сам президент Порошенко на пресс-конференции 28 февраля), а также ростом поддержки среди украинцев идей мирного урегулирования донбасского конфликта и восстановления экономических связей Украины с РФ

Фактическая сторона луценковских обвинений не выдерживает критики, именно поэтому спустя 3 недели никаких официальных доказательств против «Украинского выбора» так и не предъявили. Что касается политики, то Савченко и Медведчук ориентируются на прямо противоположные электоральные группы и, как они сами заявляли, даже не знакомы друг с другом. Хотя Надежда высказывала желание встретиться с Медведчуком, последний, будучи правоведом, всячески дистанцировался от нее, не разделяя «большевистских» убеждений Савченко в духе «все отнять и поделить». К тому же, желание встретиться — вовсе не преступление, тем более, с Медведчуком периодически встречаются президенты Украины и России, иностранные послы и руководители миссии ОБСЕ , обсуждая целый перечень внутри— и внешнеполитических вопросов.

Видимо, проваливший множество расследований против топ-чиновников Луценко решил прикрыть свои многочисленные провалы «наездом» на видных оппонентов киевской власти. Последние полгода Луценко воюет с ориентированными на Вашингтон антикоррупционными структурами, став тем самым для Запада «токсичным». Видимо, «накатом» на оппозиционного политика, противника передачи суверенитета Украины в руки Запада, Луценко пытается продемонстрировать, что он остается «своим в доску» для США , а предыдущие конфликты с прозападными антикоррупционными структурами — мелкие недоразумения.

Примечательно, что в 2016 году Луценко занял пост генпрокурора с ведома экс-вице-президента США Джо Байдена , добивавшегося увольнения предшественника Луценко Виктора Шокина, чтобы заменить последнего на «человека, которому можно доверять». У вышедшего из доверия США Луценко теперь очень невысокие шансы сохраниться в украинском политическом истеблишменте, потому приходится прибегать к подобного рода манипуляциям и фальсификациям.

Что будет с самой Надежды Савченко? Спектр мнений по этому поводу весьма широк — начиная от развала ее дела в судах до вынесения обвинительного приговора, который может отменить уже следующая власть. В контексте же грядущих выборов на Украине «дело Савченко» может стать этаким маркером готовности киевских верхов сражаться сохранение своих позиций на политическом Олимпе в условиях катастрофического обвала рейтингов.

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