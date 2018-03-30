Посол Франции в Киеве: Наш бизнес на Украине страдает от коррупции 

Представители французского бизнеса на Украине сталкиваются со случаями коррупции и рейдерских атак, а это негативным образом сказывается на доверии к стране иностранных инвесторов. Об этом заявила глава дипмиссии Франции на Украине Изабель Дюмон в интервью телеканалу «1+1».
"Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против какой-то компании, а судья принимает сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?", — сказала Дюмон.
Как отмечает посол, украинская сторона постоянно получает от французских бизнесменов сведения о проявлениях коррупции в государстве. «Это проблема, с которой мы вынуждены сталкиваться ежедневно, совместно, кстати, с представителями украинской власти», — сообщила Дюмон.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отмечал, что, несмотря на проводимые Киевом реформы, для искоренения коррупции в стране необходимо приложить еще много усилий.