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Медведчук не исключил свой арест по делу Савченко
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Медведчук не исключил свой арест по делу Савченко 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил Виктор Медведчук в интервью украинскому бюро Би-би-си.
«Исключать ничего нельзя. А учитывая уязвимость правовой системы Украины, могут быть и задержание, и арест, и уголовные дела конкретно против меня. Я ничего не исключаю, хотя уверен, что юридических оснований для этого абсолютно никаких нет», — сказал он.
Медведчук считает «политически мотивированными» заявления генпрокурора Юрия Луценко о его причастности к деятельности наредпа Надежды Савченко. Он подчеркнул, что никогда не имел никаких контактов с Савченко, а с Рубаном контактировал лишь однажды в 2016 году по вопросу обмена пленными в Донбассе.
«Поэтому поиск моей причастности к Савченко, Рубану и их делам я считаю полным абсурдом. Любые заявления на эту тему — это политический заказ, политические инсинуации, не больше», — сказал Медведчук.
В связи со сложившейся ситуацией политик изучает основания для того, чтобы подать в суд на Юрия Луценко с иском о защите чести и достоинства, если основания будут найдены.
Медведчук также исключил возможность своего обращения за политическим убежищем за границей в случае начала против него политических преследований на Украине.
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