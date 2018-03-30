Медведчук не исключил свой арест по делу Савченко

Об этом заявил Виктор Медведчук в интервью украинскому бюро Би-би-си.

«Исключать ничего нельзя. А учитывая уязвимость правовой системы Украины , могут быть и задержание, и арест, и уголовные дела конкретно против меня. Я ничего не исключаю, хотя уверен, что юридических оснований для этого абсолютно никаких нет», — сказал он.

Медведчук считает «политически мотивированными» заявления генпрокурора Юрия Луценко о его причастности к деятельности наредпа Надежды Савченко . Он подчеркнул, что никогда не имел никаких контактов с Савченко, а с Рубаном контактировал лишь однажды в 2016 году по вопросу обмена пленными в Донбассе.

«Поэтому поиск моей причастности к Савченко, Рубану и их делам я считаю полным абсурдом. Любые заявления на эту тему — это политический заказ, политические инсинуации, не больше», — сказал Медведчук.

В связи со сложившейся ситуацией политик изучает основания для того, чтобы подать в суд на Юрия Луценко с иском о защите чести и достоинства, если основания будут найдены.

Медведчук также исключил возможность своего обращения за политическим убежищем за границей в случае начала против него политических преследований на Украине.