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На Украине вызвали в суд убитого ополченца ДНР Гиви
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На Украине вызвали в суд убитого ополченца ДНР Гиви 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Павлоградский районный суд Днепропетровской области вызвал на заседание покойного командира батальона ополчения самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых по прозвищу Гиви, сообщают «Украинские новости».
Судебную повестку опубликовали 30 марта в официальной правительственной газете «Урядовий кур'єр». В ней перечислили статьи УК, в нарушении которых обвиняется Гиви. Среди них — террористический акт, незаконное лишение свободы и другие.
Заседание назначено на 5 апреля 2018 года.
Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в Макеевке. По предварительным данным, его рабочий кабинет обстреляли из огнемета «Шмель». Также рассматривалась версия о подрыве бомбы.
В прошлом месяце глава ДНР Александр Захарченко заявил, что все причастные к убийству Гиви установлены.
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