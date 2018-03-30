На Украине вызвали в суд убитого ополченца ДНР Гиви

Судебную повестку опубликовали 30 марта в официальной правительственной газете «Урядовий кур'єр». В ней перечислили статьи УК, в нарушении которых обвиняется Гиви. Среди них — террористический акт, незаконное лишение свободы и другие.

Заседание назначено на 5 апреля 2018 года.

Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в Макеевке. По предварительным данным, его рабочий кабинет обстреляли из огнемета «Шмель». Также рассматривалась версия о подрыве бомбы.