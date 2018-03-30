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Украинские силовики сорвали «пасхальное перемирие» в Донбассе
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Украинские силовики сорвали «пасхальное перемирие» в Донбассе 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Решение апелляционного суда отклонить жалобу на арест Надежды Савченко её сторонники встретили криками «позор». Герой Украины продолжает отрицать обвинения в подготовке теракта и государственного переворота. На заседание она явилась в футболке с трезубцем, почти такой же, какую она надевала во время суда в России. Сразу после ареста бывшая наводчица объявила голодовку. Утверждает, что живет только на воде и грозит страшной местью любому, кто обидит ее семью.
"Проклятие матери, которая убита горем, — тяжелейшее проклятие. Пусть не трогают мою семью. А то я восстану из мертвых, восстану из пепла, я их уничтожу, они не успеют опомниться", — сказала Савченко.
Надежду Савченко активно поддерживает ее сестра Вера. По ее словам, во время суда в России она привыкла бороться за права Надежды, но на Украине это делать особенно тяжело. Так что приходится искать помощь на Западе, который вроде как обещал посодействовать.
"У меня была встреча с американским дипломатом. Он сегодня присутствовал здесь, на заседании суда. Я передала письмо Трампу, в котором изложила всю сложившуюся ситуацию. Он сказал, что сможет его передать", — говорит Вера Савченко.
До выборов президента Украины остается ровно год. Рейтинг действующей власти неприлично низок, зато она нейтрализовала главных оппонентов, способных поднять хоть какой-то протест — Саакашвили и Савченко. Из реальных конкурентов остается Тимошенко. Пока ее противостояние с «Банковой» протекает лишь в русле полемики. Лидер «Батькивщины» активно критикует закон «Об электронном декларировании для общественных активисто»».
"Законом, который был принят, организовали репрессивную политическую машину, в том числе и силовую машину против гражданского общества, против активистов, молодых людей, которые борются сегодня против коррупции", — отметила Юлия Тимошенко.
Относительный штиль на политическом фронте совпал с затишьем на линии соприкосновения. Киев и ЛДНР договорились о «пасхальном перемирии», которое должно начаться в полночь. Правда, продлилось оно недолго, чуть более девяти часов. Утром Вооруженные силы Украины открыли минометный огонь по всем основным направлениям. Непризнанные республики вынуждены были ответить.
Александр Огородников, "ТВ Центр".
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