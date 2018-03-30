Медведчук: Киев и республики Донбасса ведут переговоры об обмене пленными «109 на 37»

КИЕВ, 30 марта. / ТАСС /. Число установленных пленных в Донбассе составляет 37 человек с украинской стороны и 104-109 — со стороны провозглашенных республик.

Об этом сообщил в пятницу представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

"На сегодня из тех людей, которых ищут непризнанные «республики» на территории Украины , установлено где 104-109 человек. Из тех, кого ищет украинская сторона на неподконтрольной территории, в Донецке Луганске , достоверно известны 37 человек. Это цифры, которые являются предметом переговорного процесса, не прекращающегося ни на минуту", — сказал он.

По словам Медведчука, представители Донецка и Луганска считают, что на втором этапе обмена необходимо применить принцип «всех установленных лиц на всех установленных». «Если вернуться к тем цифрам — 104-109 и 37 — значит, что такой обмен мог бы состояться даже сегодня. Но украинская сторона пока не готова дать свое видение этого вопроса и возможности такого обмена», — отметил он.

Поэтому «говорить о конкретных датах сегодня очень сложно», подчеркнул представитель Украины. «Делаются попытки каких-то промежуточных решений. Мы продолжаем переговоры о каких-то промежуточных обменах, но боюсь, что это вряд ли получится», — сказал Медведчук, напомнив, что в аналогичной ситуации в конце 2017 года потребовалось обращение президента РФ Владимира Путина к главам республик, чтобы они согласились на компромисс с Киевом в вопросе формата обмена.

"Сейчас принципы немного изменились, но сказать, что мы нашли общий знаменатель для освобождения людей, я, к сожалению, пока не могу", — отметил лидер «Украинского выбора». В частности, по его словам, предметом сложных переговоров является включение республиками Донбасса в список на обмен пяти «беркутовцев», которых на Украине судят по обвинению в массовом расстреле на Майдане.