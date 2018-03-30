«Добро пожаловать в XXI век». Порошенко поздравил украинцев с появлением связи 4G

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с появлением на территории страны сотовой связи 4G. Поздравление опубликовано на его странице в Facebook.

Мобильные операторы запустят ее в более чем 20 городах страны — в крупных населенных пунктах и областных центрах.

Подписанные на него пользователи с юмором отреагировали на эту новость.

Кто-то написал, что у них и 3G работает неважно: «Какой нафиг 4G, у нас 3G работает

кое-где, даже в больших городах».

Кто-то предложил не позориться и не сообщать, о том, что Украина внедрила его в числе последних стран: «Добро пожаловать в XXI век».

кто-то, вместо того, чтобы обрадоваться, депрессивно заметил, что на уровень жизни граждан это никак не повлияет: «Люди от этого лучше жить не станут».

Внедрение связи последнего поколения 4G в крупных населенных пунктах украинский лидер анонсировал в начале марта.

Порошенко сообщил, что паспорт гражданина Украины является одним из лучших мире. По мнению украинского лидера, такой документ не может достаться кому бы то ни было незаконно. Более того президент Украины подчеркнул, что паспорт нельзя получить на коррупционной основе.