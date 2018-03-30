Канадские власти указали на невозможность безвизового режима с Украиной 

Правительство Канады считает, что Украина пока не отвечает требованиям Оттавы для введения безвизового режима. Об этом сообщил сайт «Укринформ» со ссылкой на канадский правительственный документ.
Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не размышляет о пересмотре визовых требований для Украины
— текст документа.
Власти страны пояснили, что в список необходимых требований для введения «безвиза» входят
социально-экономические
условия, миграционные тренды, соблюдение прав человека, безопасность и ряд других требований, передает РИА ФАН.
Ранее Киев призвал Оттаву пересмотреть визовую политику в отношении стран Восточной Европы, которые не входят в Евросоюз.
Накануне депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев рассказал, что в стране «происходит геноцид»
из-за тесного взаимодействия с Вашингтоном и МВФ. По его словам, из этой ситуации можно выйти.