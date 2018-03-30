Китайский подрядчик привез в Украину свою технику и асфальтовый завод

Администрация Одесского порта сообщила, что 19 марта китайское судно под названием FU RONG SONG, принадлежащее оператору Cosco, привезло в Украину 2500 тонн груза для мобильного асфальтового завода и большое количество спецтехники для проведения дорожно-строительных работ. Тем временем украинским подрядчикам ужесточают требования. В частности гарантийный срок службы автодорог планируют продлить на 5-10 лет.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин выделяет беспрецедентные средства на дорожное строительство и ремонт. Поэтому справедливо требует качественного выполнения обязательств со стороны подрядчиков, а также привлечения к строительству дорог местных властей через механизмы финансовой децентрализации.

«В 2016 году я взял под свою ответственность вопросы дорог. Объемы финансирования стали значительно больше. Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины. Уже сейчас мы повысили ответственность подрядчиков — создали мобильные группы проверки. Кто халтурил при строительстве, исправит ошибки за свой счет. Также вводим гарантии качества на 5-10 лет», — цитирует премьера пресс-служба правительства.

Также Гройсман пообещал, что большое внимание будет уделено дорогам местного значения. «За 5 лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 миллиардов гривен из Дорожного фонда передадим на места. В городах и общинах дорог делается гораздо больше уже сейчас», — подчеркнул он.