Миссия ОБСЕ планирует открыть новые патрульные базы в Донбассе

"Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости от линии соприкосновения, например в Докучаевске — там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией — в таких населенных пунктах, как Новоазовск Амвросиевка ", — сказал Хуг.

Он пояснил, что местные власти пока не дали однозначного ответа по поводу открытия баз в Новоазовске и Амвросиевке.