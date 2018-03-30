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Миссия ОБСЕ планирует открыть новые патрульные базы в Донбассе
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Миссия ОБСЕ планирует открыть новые патрульные базы в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ планирует открыть новые патрульные базы на территории Донбасса, сообщил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
"Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости от линии соприкосновения, например в Докучаевске — там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией — в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка", — сказал Хуг.
Он пояснил, что местные власти пока не дали однозначного ответа по поводу открытия баз в Новоазовске и Амвросиевке.
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