Власти Канады заявили о несоответствии Украины безвизовым требованиям страны

Правительство Канады считает, что Украина пока не отвечает требованиям Оттавы для введения безвизового режима. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на соответствующий документ правительства Канады. «Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины», — отмечается в документе.

В Канаде пояснили, что в критерии для введения безвизового режима входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека и ситуация с безопасностью и другие требования.

Ранее посол Украины призвал Канаду пересмотреть свою визовую политику.