Канада отказалась вводить безвизовый режим с Украиной

Украина пока не отвечает требованиям для введения безвизового режима с Канадой , следует из документа канадского правительства.

«Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины», — цитирует документ «Укринформ»

Отмечается, что в канадском кабмине внимательно следят за ситуацией на Украине, однако полагают, что страна еще не отвечает предъявляемым Канадой безвизовым требованиям.

«В эти критерии входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью», — подчеркивается в документе.

Критериями Оттавы для введения безвизового режима с теми или иными странами входят социально-экономические условия, миграционные тренды, соблюдение прав человека, безопасность и другие условия.

Напомним, в сентябре 2016 года Канада уже отказывалась отменять визы для граждан Украины, объяснив это тем, что Украина пока не соответствует критериям, которые Оттава выдвигает к странам, претендующим на безвизовый режим.