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Канада отказалась вводить безвизовый режим с Украиной
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Канада отказалась вводить безвизовый режим с Украиной 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Украина пока не отвечает требованиям для введения безвизового режима с Канадой, следует из документа канадского правительства.
«Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины», — цитирует документ «Укринформ».
Отмечается, что в канадском кабмине внимательно следят за ситуацией на Украине, однако полагают, что страна еще не отвечает предъявляемым Канадой безвизовым требованиям.
«В эти критерии входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью», — подчеркивается в документе.
Критериями Оттавы для введения безвизового режима с теми или иными странами входят социально-экономические условия, миграционные тренды, соблюдение прав человека, безопасность и другие условия.
Напомним, в сентябре 2016 года Канада уже отказывалась отменять визы для граждан Украины, объяснив это тем, что Украина пока не соответствует критериям, которые Оттава выдвигает к странам, претендующим на безвизовый режим.
В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что генерал-губернатор Канады Дэвид Ллойд Джонстон одобрил Соглашение о свободной торговле с Киевом, согласованное ранее Палатой общин и Сенатом.
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