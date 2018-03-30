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Украине придется раскошелиться, если она хочет получить канадское оружие
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Украине придется раскошелиться, если она хочет получить канадское оружие 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет «Укринформ», говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.
«Правительство Канады предано поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставление летальной поддержки в форме безвозмездной передачи летального оружия от одной армии другой», — отмечается в ответе.
«Правительство Канады остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование», — подчеркивается в документе.
Как сообщалось, в декабре 2017 года Постоянный комитет по национальной обороне Канады предложил правительству поддержать предоставление Украине летального оружия, но при условии, что Киев продолжит борьбу с коррупцией на всех уровнях.
Это подразумевает в первую очередь введение в стране специального Антикоррупционного суда, который наряду с уже существующими Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратурой, обеспечат создание в стране подконтрольной США ветви власти, контролирующей высших украинских чиновников и политиков.
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