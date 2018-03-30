Украине придется раскошелиться, если она хочет получить канадское оружие

Об этом, как пишет «Укринформ» , говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

«Правительство Канады предано поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставление летальной поддержки в форме безвозмездной передачи летального оружия от одной армии другой», — отмечается в ответе.

«Правительство Канады остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование», — подчеркивается в документе.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Постоянный комитет по национальной обороне Канады предложил правительству поддержать предоставление Украине летального оружия, но при условии, что Киев продолжит борьбу с коррупцией на всех уровнях.