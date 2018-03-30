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AB InBev и Efes закрыли сделку по объединению подразделений в России и на Украине
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AB InBev и Efes закрыли сделку по объединению подразделений в России и на Украине 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 30 мар ПРАЙМ. Пивоваренные компании Anheuser-Busch InBev и турецкая Anadolu Efes закрыли сделку по объединению своих подразделений в России и на Украине, говорится в сообщении компаний.
Теперь управлять бизнесом в России и на Украине будет новое созданное подразделение AB InBev Efes B. V., в котором AB InBev и Efes будут владеть по 50% через свои дочерние предприятия Efes Breweries International N. V. и Western European Holding B. V.
Anadolu Efes ранее сообщала, что генеральным директором компании будет назначен глава бизнес-подразделений AB InBev в России и на Украине Дмитрий Шпаков.
Компании AB InBev и Anadolu Efes в августе прошлого года сообщили о намерении объединить свои бизнесы на территории РФ и Украины. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой РФ в октябре 2017 года.
Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, «Клинское», «Сибирская корона», Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, «Тинькофф авторское», Hoegaarden, «Толстяк», Bagbier.
В число торговых марок Anadolu Efes входят Efes Pilsener, Velkopopovicky Kozel, Miller Geniune Draft, Amsterdam Navigator, Bavaria, Pilsner Urquell, Grolsch, Redd"s, ESSA, «Старый мельник», «Золотая бочка», «Белый медведь», Gold Mine Beer, «Жигулевское бочковое».
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