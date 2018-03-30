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В ЛНР сообщили о 12 нарушениях силовиками предыдущего перемирия
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В ЛНР сообщили о 12 нарушениях силовиками предыдущего перемирия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня с 5 марта зафиксировали 12 нарушений «весеннего» перемирия со стороны украинских силовиков.
Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала режим прекращения огня с 5 марта. С 30 марта в силу вступили новые договоренности о «пасхальном» перемирии.
"За время действия «весеннего» перемирия с 5 по 30 марта 2018 года вооруженные силы Украины 12 раз нарушали режим прекращения огня, что подтверждено в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.
По данным ведомства, по территории республики со стороны силовиков применялись минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, выстрелы из БМП/БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего по территории ЛНР за этот период было выпущено около 195 снарядов, добавили в представительстве республики в СЦКК.
"Пострадавших среди мирного населения, повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано", — говорится в сообщении.
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