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Достигнут прогресс в согласовании пленных в Донбассе
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Грызлов: контактная группа достигла прогресса в согласовании списка пленных в Донбассе 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
Участникам Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины удалось достичь прогресса в согласовании и верификации списка для обмена пленными в Донбассе. Об этом в комментарии ТАСС заявил полномочный представитель РФ на минских переговорах Борис Грызлов.
"Мы достигли прогресса в согласовании и верификации списка удерживаемых лиц, понимании и согласовании механизма процедуры обмена. Есть условия и основания для завершения этого процесса. Но, к сожалению, украинская сторона ищет поводы для затягивания, в том числе пересмотра самого принципа обмена", — сказал он, комментируя заявление лидеров "нормандской четверки", которые накануне призвали стороны конфликта в Донбассе к более активным усилиям в вопросе обмена пленными по формуле "всех на всех".
Российский полпред также отметил, что объявляемые перемирия в регионе "вносят весомый вклад в общие усилия по обеспечению безопасности жителей районов конфликтной зоны". "К сожалению, ни одно из них не соблюдалось полностью, однако статистика показывает, что каждое из таких перемирий на протяжении 2017-2018 годов способствовало снижению числа человеческих жертв, помогало сохранить жизни людей", — сказал Грызлов. По его мнению, "главной задачей для достижения полной тишины на линии разграничения является разведение сил по всей ее протяженности". Грызлов также выразил надежду, что заявление лидеров "нормандской четверки" позволит "достичь прогресса в демилитаризации зоны конфликта".

Заявление "нормандской четверки"

В четверг, 29 марта, руководители России, Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко приветствовали соглашение о возобновлении 30 марта режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках контактной группы 23 марта. В документе лидеры "четверки" подчеркнули важность строгого соблюдения перемирия и обеспечения эффективной проверки его выполнения наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Участники "нормандской четверки" подтвердили свою приверженность осуществить минские соглашения в отношении всех аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы). В ближайшие месяцы будут рассмотрены возможные пути ускорения для выполнения подписанных договоренностей.
Лидеры нормандского формата также призвали стороны конфликта в Донбассе к более активным усилиям по обмену оставшихся пленных по формуле "всех на всех".
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