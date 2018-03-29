«Нормандская четверка» решила задать ускорение Минскому процессу

Лидеры стран «нормандского формата» в очередной раз подтвердили свою приверженность осуществлению Минских договорённостей в аспектах политических, гуманитарных и экономических вопросов, а также безопасности.

«Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договорённостей в предстоящие месяцы. На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года они призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле «всех на всех», — говорится в заявлении Кремля.

В конце прошлого года состоялся первый за последние 15 месяцев обмен пленными, который стал самым массовым с начала конфликта на юго-востоке Украины : народные республики передали 73 человека, а Киев — 233. Однако, если ДНР и ЛНР включили в списки только военных, то Киев привёз на линию разграничения единицы ополченцев, а остальные — так называемые телефонные сепаратисты, то есть те, кого задержали просто за звонок родственникам в Донбасс.

Позже сообщил источник издания «Известия» в руководстве ЛНР рассказал, что мероприятие было на грани срыва, потому что Киев не выдал часть людей из согласованного списка, поэтому народные республики решили обменять тех, кого согласились отпустить, а потом уже вызволять остальных. Таким образом, украинская сторона отказалась от закреплённого в Минских соглашениях формата «всех на всех».

«Они приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках трёхсторонней Контактной группы 23 марта, которое вступит в силу 30 марта. Они подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ », — сообщила пресс-служба Кремля