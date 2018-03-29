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«Нормандская четверка» решила задать ускорение Минскому процессу
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«Нормандская четверка» решила задать ускорение Минскому процессу 

Украина.ру 17 часов назад
Фото: Украина.ру
Лидеры стран «нормандского формата» в очередной раз подтвердили свою приверженность осуществлению Минских договорённостей в аспектах политических, гуманитарных и экономических вопросов, а также безопасности.
«Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договорённостей в предстоящие месяцы. На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года они призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле «всех на всех», — говорится в заявлении Кремля.
В конце прошлого года состоялся первый за последние 15 месяцев обмен пленными, который стал самым массовым с начала конфликта на юго-востоке Украины: народные республики передали 73 человека, а Киев — 233. Однако, если ДНР и ЛНР включили в списки только военных, то Киев привёз на линию разграничения единицы ополченцев, а остальные — так называемые телефонные сепаратисты, то есть те, кого задержали просто за звонок родственникам в Донбасс.
Позже сообщил источник издания «Известия» в руководстве ЛНР рассказал, что мероприятие было на грани срыва, потому что Киев не выдал часть людей из согласованного списка, поэтому народные республики решили обменять тех, кого согласились отпустить, а потом уже вызволять остальных. Таким образом, украинская сторона отказалась от закреплённого в Минских соглашениях формата «всех на всех».
«Они приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках трёхсторонней Контактной группы 23 марта, которое вступит в силу 30 марта. Они подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — сообщила пресс-служба Кремля.
Как уточнил представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов, перемирие предусматривает запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населённых пунктов, размещения и применения тяжёлого вооружения в населённых пунктах и вблизи них.
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