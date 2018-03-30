Карелин выступил перед слушателями Военной академии Генштаба ВС РФ

Занятие прошло в диалоговом режиме. Слушатели курса имели возможность задать Карелину любые интересующие вопросы.

Занятие прошло в диалоговом режиме. Слушатели курса имели возможность задать Карелину любые интересующие вопросы, в том числе относительно видения актуальных задач государства, позиционирования страны в мире и национального характера.

В свою очередь, депутат развернуто отвечал на них, рассказывая о своем широком жизненном опыте — как в качестве всемирного известного спортсмена, так и в качестве опытного российского парламентария, работающего в Государственной Думе уже на протяжении пяти созывов.

Александр Карелин прокомментировал и положение дел на Украине , связанное с его профессиональной спортивной сферой, а именно — запрет для украинских спортсменов на участие во всех турнирах на территории России . Депутат отметил, что это большой удар для украинских борцов, но выразил надежду, что отношения удастся нормализовать, причем как на уровне спортивных федераций, так и между странами в целом.

«Мы должны исключить искажения, неверные трактовки, уйти от аргументов в стиле базарной брани, и тогда все будет восстановлено. Мы заинтересованы, и борцы особенно, чтобы конкуренция была честной, а состязательность была многоликой. Учитывая, что на Украине школа борьбы по-настоящему сильная, мы заинтересованы, чтобы ребята участвовали», — отметил Карелин.