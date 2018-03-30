Украина примет участие в международной садоводческой выставке «Beijing Expo 2019»

Киев, 29 марта / Синьхуа / — Украина намерена принять участие в международной садоводческой выставке «Beijing Expo 2019», которая состоится в следующем году в Пекине. Об этом заявило сегодня министерство аграрной политики и продовольствия.

"Beijing Expo 2019" устраивается для популяризации садоводства и лесничества. В этой выставке общей площадью 960 га примут участие представители около 100 стран и международных организаций. Она будет действовать в пекинском районе Яньцин с 29 апреля по 7 октября 2019 года. —0—