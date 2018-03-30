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Украина примет участие в международной садоводческой выставке «Beijing Expo 2019»
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Украина примет участие в международной садоводческой выставке «Beijing Expo 2019» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 29 марта /Синьхуа/ — Украина намерена принять участие в международной садоводческой выставке «Beijing Expo 2019», которая состоится в следующем году в Пекине. Об этом заявило сегодня министерство аграрной политики и продовольствия.
"Beijing Expo 2019" устраивается для популяризации садоводства и лесничества. В этой выставке общей площадью 960 га примут участие представители около 100 стран и международных организаций. Она будет действовать в пекинском районе Яньцин с 29 апреля по 7 октября 2019 года. —0—
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