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Украинец тайком пытался попасть в РФ в товарном поезде
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Украинец тайком пытался попасть в РФ в товарном поезде 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Украинские пограничники задержали соотечественника, который пытался проехать в РФ в одном из вагонов товарного поезда, сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Постороннее лицо было замечено ими в ходе осмотра грузового состава сообщением Купянск-Сортировочный — Валуйки. По данным службы, спрятавшись внутри одного из вагонов, украинец 1995 года рождения пытался незаконно пересечь границу, но в итоге был задержан.
Задержанный молодой человек объяснил пограничникам, что решил воспользоваться поездом, поскольку, по его мнению, это позволит быстрее добраться до соседней страны.
В январе Министерство иностранных дел Украины назвал поездку своих граждан в РФ «билетом в один конец», сославшись на заявление СБУ об «антиукраинских провокациях» российских спецслужб.
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