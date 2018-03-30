Украинец тайком пытался попасть в РФ в товарном поезде

Украинские пограничники задержали соотечественника, который пытался проехать в РФ в одном из вагонов товарного поезда, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Постороннее лицо было замечено ими в ходе осмотра грузового состава сообщением Купянск-Сортировочный — Валуйки . По данным службы, спрятавшись внутри одного из вагонов, украинец 1995 года рождения пытался незаконно пересечь границу, но в итоге был задержан.

Задержанный молодой человек объяснил пограничникам, что решил воспользоваться поездом, поскольку, по его мнению, это позволит быстрее добраться до соседней страны.