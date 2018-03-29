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В текущем году Украина планирует начать диалог о предоставлении ей Плана действий по членству в НАТО
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В текущем году Украина планирует начать диалог о предоставлении ей Плана действий по членству в НАТО 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Киев, 29 марта /Синьхуа/ — В 2018 году Украина хочет начать диалог с НАТО о предоставлении ей Плана действий по членству в альянсе. Об этом сегодня сообщило государственное информагентство «Укринформ».
8 июня прошлого года Верховная Рада определила одним из приоритетных направлений внешней политики Украины углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом для присоединения к этой организации. Несколько месяцев спустя глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко сказал, что в 2020 году, по завершении перехода украинской армии на стандарты альянса, страна может подать заявку на получение Плана действий по членству в альянсе. —0—
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