Народная милиция ЛНР получила приказ о соблюдении «пасхального перемирия»

ЛУГАНСК , 29 мар — РИА Новости . Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики получила приказ о соблюдении «пасхального перемирия», говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала «пасхальное» перемирие с 30 марта.

"Народная милиция ЛНР, как и ранее, подтвердила свою приверженность соблюдению режима прекращения огня. Приказом начальника управления Народной милиции ЛНР до всех военнослужащих доведены основные требования по соблюдению режима прекращения огня и меры ответственности за его нарушение", — говорится в сообщении.