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Народная милиция ЛНР получила приказ о соблюдении «пасхального перемирия»
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Народная милиция ЛНР получила приказ о соблюдении «пасхального перемирия» 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики получила приказ о соблюдении «пасхального перемирия», говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала «пасхальное» перемирие с 30 марта.
"Народная милиция ЛНР, как и ранее, подтвердила свою приверженность соблюдению режима прекращения огня. Приказом начальника управления Народной милиции ЛНР до всех военнослужащих доведены основные требования по соблюдению режима прекращения огня и меры ответственности за его нарушение", — говорится в сообщении.
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