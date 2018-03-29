«Договор о дружбе». Политолог посоветовал не слушать девушек из украинского МИДа

Заключить с Москвой новый договор о дружбе, предварительно расторгнув старый, предложила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль . Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Новое время».

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН назвал её слова бредом, а также поинтересовался — поступало ли соответствующее официальное предложение в МИД России

«Это надо спросить в российском МИДе, они получали такое предложение? А слушать наших девушек из украинского МИДа, это вообще дурное дело. Если у нас сам министр иностранных дел ( Павел Климкин — прим. НСН) неадекватный человек. Он недавно предложил обдумать переход с кириллицы на латиницу, ну полный идиот. Именно так восприняли его предложение даже украинские националисты! Характерно, что русские люди в этой сегодняшней команде, они хотят себя представить святей Папы римского. Климкин — он русский, а изображает из себя врага России номер 2, после Порошенко. Поэтому слушать, что говорит Зеркаль, тоже дурное», — заявил Побребинский.

Совфеде назвали условия заключения нового договора о дружбе с Украиной

Прежде чем заключать новый договор, расторгая старый, следует отменить закон о реинтеграции Донбасса, считает политолог. Иначе дружбы между странами не выйдет.

«Я не знаю, откуда она это взяла. Официально никакого документа, насколько я понимаю, нет. Это от печки — Зеркаль говорит: давайте предложим новый договор. Ну, так ребята, вы сначала отмените закон о реинтеграции Донбасса, так называемый, где Россия объявлена оккупантом и агрессором, то есть врагом. А потом уже начинайте разговор о новом договоре про дружбу. Это полный бред», — заявил собеседник НСН.

В нынешних реалиях политической жизни Украины, такие заявления не редкость, их делают люди, в целом, далёкие от политики и понимания её принципов, заметил Погребинский.

«Это, как говорится «це належить до життя» — “’это относится к жизни”. Вот сегодняшняя часть украинской жизни — это девушки, которые проявили свою активность во время Майдана, а потом заняли важные должности. Например, председатель комитета по международным делам , такая девушка, которая столько же понимает в международных делах, как мой кот. Причём, кот младший, потому что старший точно больше понимает. А теперь мадам Зеркаль, заместитель министра иностранных дел, говорит всякий бред», — объяснил политолог.

Закон о реинтеграции Донбасса: Гибридная реальность

Ранее в Совете Федерации НСН рассказали, при каких условиях возможно заключение нового договора о дружбе между Москвой и Киевом, а также какие последствия ожидают Украину в случае расторжения нынешнего.