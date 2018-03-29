ОБСЕ возобновила применение в Донбассе БПЛА дальнего радиуса действия

Александр Хуг. ДОНЕЦК , 29 мар — РИА Новости . Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила использование беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия в Донбассе, они будут осуществлять полеты по обе стороны линии соприкосновения, в том числе в ночное время, сообщил журналистам заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине

"Специальная мониторинговая миссия вчера снова начала задействовать свои возможности по запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия с дальностью полета свыше 160 километров, БПЛА дальнего радиуса действия СММ, которые будут запускаться из района Константиновки и будут осуществлять полеты над Донецкой и Луганской областью по обе стороны линии соприкосновения в том числе и ночью", — сказал Хуг.

Он призвал стороны конфликта не препятствовать работе технических средств наблюдения миссии ОБСЕ.

"Учитывая то, что минскими соглашениями предусмотрено применение мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотных летательных аппаратов и других технических средств дистанционного наблюдения, мы призываем подписантов этих соглашений не препятствовать и не вмешиваться в работу этих средств путем угроз или стрельбы", — добавил Хуг.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.