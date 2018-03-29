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ОБСЕ возобновила применение в Донбассе БПЛА дальнего радиуса действия
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ОБСЕ возобновила применение в Донбассе БПЛА дальнего радиуса действия 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила использование беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия в Донбассе, они будут осуществлять полеты по обе стороны линии соприкосновения, в том числе в ночное время, сообщил журналистам заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
"Специальная мониторинговая миссия вчера снова начала задействовать свои возможности по запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия с дальностью полета свыше 160 километров, БПЛА дальнего радиуса действия СММ, которые будут запускаться из района Константиновки и будут осуществлять полеты над Донецкой и Луганской областью по обе стороны линии соприкосновения в том числе и ночью", — сказал Хуг.
Он призвал стороны конфликта не препятствовать работе технических средств наблюдения миссии ОБСЕ.
"Учитывая то, что минскими соглашениями предусмотрено применение мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотных летательных аппаратов и других технических средств дистанционного наблюдения, мы призываем подписантов этих соглашений не препятствовать и не вмешиваться в работу этих средств путем угроз или стрельбы", — добавил Хуг.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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