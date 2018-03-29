125 человек эвакуированы из загоревшегося детсада в Восточной Украине

Киев, 29 марта / Синьхуа / — 125 человек были эвакуированы из загоревшегося детского сада в городе Часов Яр /Донецкая область/ на востоке Украины . Об этом сегодня сообщило областное отделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как стало известно, возгорание вспыхнуло накануне на втором этаже детсада. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были выведены 93 ребенка и 32 сотрудника воспитательного учреждения. Причины пожара и объем нанесенного им материального ущерба устанавливаются. —0—