125 человек эвакуированы из загоревшегося детсада в Восточной Украине 

Киев, 29 марта /Синьхуа/ — 125 человек были эвакуированы из загоревшегося детского сада в городе Часов Яр /Донецкая область/ на востоке Украины. Об этом сегодня сообщило областное отделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как стало известно, возгорание вспыхнуло накануне на втором этаже детсада. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были выведены 93 ребенка и 32 сотрудника воспитательного учреждения.
Причины пожара и объем нанесенного им материального ущерба устанавливаются. —0—