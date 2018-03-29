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125 человек эвакуированы из загоревшегося детсада в Восточной Украине
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125 человек эвакуированы из загоревшегося детсада в Восточной Украине 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Киев, 29 марта /Синьхуа/ — 125 человек были эвакуированы из загоревшегося детского сада в городе Часов Яр /Донецкая область/ на востоке Украины. Об этом сегодня сообщило областное отделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как стало известно, возгорание вспыхнуло накануне на втором этаже детсада. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были выведены 93 ребенка и 32 сотрудника воспитательного учреждения.
Причины пожара и объем нанесенного им материального ущерба устанавливаются. —0—
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