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СБУ отказалась выдать России пранкера Вольнова
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СБУ отказалась выдать России пранкера Вольнова 

Национальная Служба Новостей 25 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментровала возможность выдачи Киевом Москве пранкера Евгения Вольнова, который распространял ложную информацию о числе погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
По словам Гитлянской, вопрос о выдаче Вольнова России находится не в компетенции СБУ. Она добавила, что «Украина не выдает своих граждан».
Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского пранкера Никиты Куликова, более известного в Сети под псевдонимом Евгений Вольнов, передает newinform.com.
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 Ещё 5 источников 
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