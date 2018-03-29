СБУ отказалась выдать России пранкера Вольнова 

Официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментровала возможность выдачи Киевом Москве пранкера Евгения Вольнова, который распространял ложную информацию о числе погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
По словам Гитлянской, вопрос о выдаче Вольнова России находится не в компетенции СБУ. Она добавила, что «Украина не выдает своих граждан».
Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского пранкера Никиты Куликова, более известного в Сети под псевдонимом Евгений Вольнов, передает newinform.com.