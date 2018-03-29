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Украинец пытался пробраться в Россию в товарном поезде
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Украинец пытался пробраться в Россию в товарном поезде 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
«При осмотре в пункте контроля грузового поезда сообщением Купянск-Сортировочный — Валуйки с помощью системы видеонаблюдения пограничники заметили в одном из вагонов постороннее лицо. Спрятавшись в вагоне, гражданин Украины 1995 года рождения пытался незаконно пересечь границу, но был задержан пограничным нарядом», — говорится в сообщении.
Как пояснил сам украинцев, путешествие при помощи товарного поезда позволило бы ему быстрее добраться в РФ.
В данный момент по инициативе украинских властей транспортное сообщение между странами затруднено. Из Украины нет прямых авиарейсов в Россию, а железнодорожные маршруты в российском направлении, хоть и являются самыми прибыльными, сокращаются. Так, в свое время ставший легендарным поезд №1/2 Киев-Москва прекратил курсировать.
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