Украинец пытался пробраться в Россию в товарном поезде

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«При осмотре в пункте контроля грузового поезда сообщением Купянск-Сортировочный — Валуйки с помощью системы видеонаблюдения пограничники заметили в одном из вагонов постороннее лицо. Спрятавшись в вагоне, гражданин Украины 1995 года рождения пытался незаконно пересечь границу, но был задержан пограничным нарядом», — говорится в сообщении.

Как пояснил сам украинцев, путешествие при помощи товарного поезда позволило бы ему быстрее добраться в РФ

В данный момент по инициативе украинских властей транспортное сообщение между странами затруднено. Из Украины нет прямых авиарейсов в Россию, а железнодорожные маршруты в российском направлении, хоть и являются самыми прибыльными, сокращаются. Так, в свое время ставший легендарным поезд №1/2 Киев-Москва прекратил курсировать.