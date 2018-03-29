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Украинец тайком пытался попасть в Россию в поезде
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Украинец тайком пытался попасть в Россию в товарном поезде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники задержали своего соотечественника, который пытался проехать в Россию в товарном вагоне грузового поезда. Об этом сообщает Госпогранслужба.
"При осмотре в пункте контроля грузового поезда сообщением Купянск-Сортировочный — Валуйки с помощью системы видеонаблюдения пограничники заметили в одном из вагонов постороннее лицо. Спрятавшись в вагоне, гражданин Украины 1995 года рождения пытался незаконно пересечь границу, но был задержан пограничным нарядом", — сказано в сообщении.
Задержанный заявил пограничникам, что решил воспользоваться товарным поездом, поскольку, на его взгляд, это позволит ему быстрее добраться до России.
В январе украинский МИД назвал поездку граждан в Россию "билетом в один конец", сославшись на заявление СБУ об "антиукраинских провокациях" российских спецслужб.
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