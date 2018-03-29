Украинец тайком пытался попасть в Россию в поезде

Украинец тайком пытался попасть в Россию в товарном поезде

Украинские пограничники задержали своего соотечественника, который пытался проехать в Россию в товарном вагоне грузового поезда. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"При осмотре в пункте контроля грузового поезда сообщением Купянск-Сортировочный — Валуйки с помощью системы видеонаблюдения пограничники заметили в одном из вагонов постороннее лицо. Спрятавшись в вагоне, гражданин Украины 1995 года рождения пытался незаконно пересечь границу, но был задержан пограничным нарядом", — сказано в сообщении.

Задержанный заявил пограничникам, что решил воспользоваться товарным поездом, поскольку, на его взгляд, это позволит ему быстрее добраться до России.