Обвинение выступило за открытый суд над Савченко

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Ранее ряд СМИ сообщили, что суд над Савченко может пройти в закрытом режиме. Согласно украинскому законодательству, все судебные процессы проходят в открытом режиме. Однако по ходатайству сторон или в ряде случаев, предусмотренных законом, судебный процесс может проходить в закрытом режиме.

"Пока это только слухи (что процесс будет закрытым — ред.). Сторона обвинения не принимает такое решение. И считает, что дело должно быть публичным", — заявил Банник.

Суд в Киеве 23 марта арестовал Савченко на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. В четверг апелляционный суд Киева оставил Савченко под арестом. Обвинения против нее появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана , которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.