«Не стреляй!»: Хуг призвал не атаковать беспилотники

«Количество нарушений режима прекращения огня за последнее время снизилось. Особенно эта тенденция наблюдалась после подтверждения сторонами приверженности прекращению огня. Решение вступило в силу 5 марта и сначала мы фиксировали снижение количества обстрелов. Но после этого подтверждения, в последнюю неделю мы фиксировали повышающуюся тенденцию, если мы говорим о количестве нарушений», — заявил он в Донецке

Она также отметил, что приветствует намерение сторон подтвердить приверженность «пасхальному перемирию». По его словам, СММ ОБСЕ также снова задействует беспилотники для мониторинга. Полеты будут будут осуществляться над Донбассом в дневное и ночное время суток.

Хуг рассказал, что в среду один из таких дронов был запущен в районе города Константиновка на подконтрольной Украине территории и попросил стороны конфликта не атаковать беспилотники.