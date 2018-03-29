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«Не стреляй!»: Хуг призвал не атаковать беспилотники
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«Не стреляй!»: Хуг призвал не атаковать беспилотники 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, передает «Интерфакс».
«Количество нарушений режима прекращения огня за последнее время снизилось. Особенно эта тенденция наблюдалась после подтверждения сторонами приверженности прекращению огня. Решение вступило в силу 5 марта и сначала мы фиксировали снижение количества обстрелов. Но после этого подтверждения, в последнюю неделю мы фиксировали повышающуюся тенденцию, если мы говорим о количестве нарушений», — заявил он в Донецке.
Она также отметил, что приветствует намерение сторон подтвердить приверженность «пасхальному перемирию». По его словам, СММ ОБСЕ также снова задействует беспилотники для мониторинга. Полеты будут будут осуществляться над Донбассом в дневное и ночное время суток.
Хуг рассказал, что в среду один из таких дронов был запущен в районе города Константиновка на подконтрольной Украине территории и попросил стороны конфликта не атаковать беспилотники.
Ранее в ДНР сообщили, что в ночь с 28 на 29 марта бойцы ДНР зафиксировали разведывательную группу ВСУ в составе до 10 человек, которая двигалась в сторону позиций ополченцев. Во время маневра силовики подорвались на минном поле. Позже заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что обнаруженной группой ВСУ руководил инструктор-разведчик из 3-го отдельного полка спецназначения сил спецопераций, инструктировал — командир 30-й бригады Гараз, чья разведка и направила бойцов на минное поле.
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