Ещё
В ОБСЕ отметили снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ОБСЕ отметили снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе 

RT на русском 1 час назад
В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отметили снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе, с соответствующим заявлением выступил первый замглавы миссии на Украине Алекснадр Хуг. «Количество нарушений прекращения огня за последнее время снизилось. Особенно эта тенденция наблюдалась после подтверждения сторонами приверженности к прекращению огня», — цитирует Хуга РИА Новости.
При этом он отметил, что в последнюю неделю зафиксирована «повышающаяся тенденция».
«Мы всегда приветствуем намерения сторон снова подтвердить приверженность к прекращению огня, которое начинается в 00:01 30 марта», — добавил он.
Ранееспециальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что стороны конфликта в Донбассе смогут «поставить точку в течение этого года».
RT на русском: последние новости
В Чечне прокомментировали ситуацию с украинским пранкером, который завысил число погибших в Кемерове Апелляционный суд Киева оставил под стражей Надежду Савченко Что известно о намеренно завысившем число погибших в Кемерове украинском пранкере
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов180
Российские радары не заметили израильских истребителей567
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня9
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»100
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово277
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение