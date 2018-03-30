Миссия ОБСЕ хочет открыть патрульные базы в Донбассе рядом с границей РФ

Патрульные базы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ могут появиться на востоке Украины возле границы с Россией

«Специальная мониторинговая миссия планирует расширить свое присутствие как на линии соприкосновения, так и в отдалении от нее. В частности, мы планируем открыть передовые патрульные базы вблизи границы с Российской Федерацией», — заявил он.

Базы могут открыть в Новоазовске или в Амвросиевке на территории Донецкой народной республики.

Накануне в ходе брифинга Хуг поприветствовал объявление в Донбассе «пасхального перемирия». Также он заявил, что миссия ОБСЕ продолжает наблюдать за соблюдением сторонами режима прекращения огня.