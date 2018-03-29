Дело Савченко открывает Порошенко перспективы борьбы с «врагами народа»

Сама Савченко вела себя на заседании агрессивно, активно участвовала в дискуссии, показывала всем своим видом, что превратит процесс над ней в политический акт. Более того, она настаивает, хотя следствие по ее делу только началось, на том, чтобы будущие судебные заседания были открытыми. То есть Савченко хочет использовать суд в качестве трибуны для заявлений и политических деклараций.

Между тем, как считают эксперты, дело Савченко — весьма перспективно для нынешней украинской власти, потому что в силу определенных обстоятельств саму Надежду Савченко и ее подельника Владимира Рубана можно привязать к целому ряду оппозиционных украинских политиков и бизнесменов.

На два фронта

Уже находясь в СИЗО , Надежда Савченко сделала заявление, что будет участвовать в предстоящих выборах президента Украины . Более того, как мы писали, за сутки до заседания Апелляционного суда Киева, в интернете появился профессионально снятый видео-сюжет, в котором Савченко заявляет, что готова участвовать в смене власти на Украине.

И вот тут возникает ряд вопросов. Очевидно, что этот видео-сюжет был снят до ареста Савченко и даже до того, как вся эта история с организацией «вооруженного переворота» приобрела на Украине широкий общественный резонанс.

Так кто же изготовил этот и другие видео-сюжеты? На чьи средства они были сняты? И, поскольку видео-сюжеты были отсняты заранее, о каком тогда вооруженном госперевороте может идти речь?

Потому что, если изготавливались видеосюжеты заранее, становится очевидным, что на самом деле Савченко собиралась не вооруженный переворот организовывать, а участвовать в обычной избирательной кампании.

На это можно возразить, что Савченко, конечно, могла одновременно и госпереворот готовить и, договорившись с определенными политиками и бизнесменами, дать согласие на длительную и вполне мирную избирательную кампанию, работая, так сказать, одновременно в двух направлениях.

В предыдущей публикации мы предположили, что такой «третьей силой» (ни Савченко и ни власть), которая была заинтересована в Савченко, вполне могла бы стать некая политическая структура, представляющая интересы международных организаций, заинтересованных в скорейшем прекращении гражданской войны на востоке Украины.

Однако в самой Украине на этот счет есть другие мнения. И связано это с той стратегией, которую определила для себя команда президента на предстоящих выборах главы государства.

Ставка на борьбу с внутренними врагами

По информации директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, стратегия, которую определил для себя Порошенко в избирательной кампании — борьба с внутренними врагами Украины.

"Борьба с внутренней оппозицией, борьба с «пятой колонной» на наших глазах может превратиться в охоту на ведьм, — заявил Бортник РИА Новости Украина. — Если в 2014 году главной стратегией на выборах был внешний фронт — Донбасс и Крым , то в 2019-м будет внутренняя война. Об этом говорилось и раньше, но 26 марта президент об этом прямо сказал, выступая перед Национальной гвардией».

Первым номером «внутренних врагов» в этой кампании определен Виктор Медведчук , движение которого «Украинский выбор» по версии генпрокурора Украины Юрия Луценко могло быть мозговым центром глобальных изменений на Украине, вплоть до конституционных.

"У нас есть вопросы к деятельности «Украинского выбора» как центра антиукраинской пропаганды, — заявил накануне Луценко. — За две недели до событий с задержанием Рубана и Савченко, СБУ , военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы , которые мы изъяли, по планам Москвы, которые мы также с заданиями изъяли, в Днепре, Харькове Львове , Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность…"

И вот Луценко строго в соответствии с традициями 37-го года на основе этих анонимных «изъятий» (которых никто не видел) предполагает организовать поиск и преследование «врагов народа».

"Я не исключаю, что карту Медведчука сегодня пытаются разыграть как раз наши ястребиные элиты. Прежде всего, определенные партнеры Луценко в «Народном фронте», которые давно уже занимаются атакой на Медведчука. Виновен он, не виновен, в этой ситуации сложно сказать, но выглядит это как попытка усилить эффект от дела Рубана-Савченко", — утверждает Бортник.

Галерея «врагов народа» будет расширена

Впрочем, Медведчук в этом процессе будет явно не единственной фигурой. Похоже, в деле Рубана-Савченко будет целая галерея «врагов народа».

Это и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко , по спискам которой в свое время Савченко попала в Верховную Раду (была там номером первым), и олигарх Игорь Коломойский , с которым, так же как с Медведчуком в свое время сотрудничал напарник Савченко по злоключениям Владимир Рубан. А еще в эту компанию может попасть парламентарий Мураев, на телеканале которого Савченко одно время вела телевизионную программу и депутат Рады Рабинович, тоже участвовавший в теле-проектах Мураева. И, в принципе, еще многие другие политики, которые находясь в оппозиции к власти, имели какие-то зафиксированные СБУ и генпрокуратурой контакты с Савченко и Рубаном.

«К этому делу (Рубана-Савченко — Ред.) можно пристегнуть кого угодно, — считает Бортник. — И это дело, я думаю, будет в дальнейшем разрастаться, и фамилия Медведчука там явно не последняя».

При этом очевидно, что при всей параноидальности самой идеи борьбы с «врагами народа» на территории современной Украины, все-таки определенный резон в том, что оппозиционные Порошенко политические структуры начали вести предвыборную кампанию с участием Савченко и при этом в тайне от власти, конечно, есть.

Ведь кто-то организовал и оплатил видео-сюжеты с участием Савченко, подготовил ее психологически и идейно… Просто Порошенко здесь сумел опередить своих оппонентов и арестовал Савченко раньше, чем началась ее раскрутка.