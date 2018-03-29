Искандер Хисамов: Функция Луценко — находить измену, там где ее нет

Об этом он рассказал в интервью изданию NewsFront. «Это прекрасный выбор украинской власти — взять человека без юридического образования. В данном случае, юридическое образование только мешает человеку выполнять его политическую, так сказать, функцию. Политическая функция генерального прокурора заключается в том, чтобы двигать эту линию: находить измену там, где она должна быть, а не там, где на самом деле существует», — отметил Хисамов Петра Порошенко. По его словам, «изменниками» в таком случае назначают противников режима президента Украины Полную версию интервью смотрите на видео.