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Искандер Хисамов: Функция Луценко — находить измену, там где ее нет
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Искандер Хисамов: Функция Луценко — находить измену, там где ее нет 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал в интервью изданию NewsFront.
«Это прекрасный выбор украинской власти — взять человека без юридического образования. В данном случае, юридическое образование только мешает человеку выполнять его политическую, так сказать, функцию. Политическая функция генерального прокурора заключается в том, чтобы двигать эту линию: находить измену там, где она должна быть, а не там, где на самом деле существует», — отметил Хисамов.
По его словам, «изменниками» в таком случае назначают противников режима президента Украины Петра Порошенко.
Полную версию интервью смотрите на видео.
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