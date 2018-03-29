Ещё
Чиновник администрации Януковича требует опровергнуть заявление о госизмене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновник администрации Януковича требует опровергнуть заявление о госизмене 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Занимавший во времена Виктора Януковича пост заместителя главы его администрации Андрей Портнов заявил, что подал иск в суд с требованием признать недостоверной и опровергнуть информацию Службы безопасности Украины о совершении им государственной измены.
Ранее в понедельник депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Андрей Левус сообщил, что Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статье «государственная измена» против Портнова. Фракция «Оппозиционный блок» в украинском парламенте считает, что дело против Портнова сфабриковано и политически мотивировано.
"Сегодня (в четверг — ред) подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространённую обо мне информацию о якобы государственной измене", — написал Портнов на своей странице в Facebook. По его словам, подозрение о совершении преступления ему до сих пор не предъявлено.
В мае 2014 года прокуратура Киева завела уголовное дело против Портнова, который, по утверждению ведомства, в 2010 году незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, используя свое служебное положение, а также завладел средствами университета. Портнов тогда был объявлен в розыск. В конце октября 2015 года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия с себя санкций. Позже Печерский районный суд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко. Против Януковича и других бывших чиновников были заведены уголовные дела.
РИА Новости: последние новости
Киевский суд оставил Савченко под стражей Володин заявил о возможной причастности США к информационным вбросам ФСБ завела дело по факту задержания Украиной российского судна на Азове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары297
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово221
Юлия Скрипаль пошла на поправку218
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»65
Украина дала ответ по выдаче пранкера431
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение